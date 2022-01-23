بداية الخليل: الأشغال الشاقة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز اليوم الأحد حكماً بإدانة المتهم (م،ع) عن التهمة الأولى وهي القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنه وعن التهمة الثانية وهي الشروع بالقتل سنداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من ذات قانون العقوبات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سبع سنوات ونصف.وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتكليفه بدفع مبلغ 1000 دينار أدرني نفقات محاكمة.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .