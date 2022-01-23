الصحة بغزة تصدر قرارًا حول التعامل مع المخالطين والمصابين بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، قراراً حول سياسة التعامل مع المخالطين والمصابين بفيروس كوفيد 19 في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون ومع دخول الموجة الرابعة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد: "تقرر عدم إجراء الفحوصات التشخيصية للمخالطين إلا في في حال ظهور أعراض مرضية تستدعي ذلك، كما ويتم عزل الأشخاص الذين تثبت اصابتهم لمدة خمس أيام يبدأ احتسابها من تاريخ سحب العينة، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وشددت على أهمية تلقي التطعيمات ضد فيروس كوفيد 19، واستكمال الجرعات المعززة وذلك للفئات العمرية المعلن عنها .