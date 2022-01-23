المحامي أبو رية: اعترافات الاحتلال عن مجزرة قرية الطنطورة المهجرة تستوجب محاسبة المجرمين

رام الله - دنيا الوطنقال مدير جمعيات فلسطينيات في الداخل المحتل، المحامي جهاد أبو رية: إن اعتراف مجرمي قادة الاحتلال حول تفاصيل مجزرتهم بحق أهالي قرية الطنطورة ليس بالشيء الجديد لأن كل تفاصيل المجزرة يعرفها الجميع من شهادات الناجين من المجزرة منذ ما يزيد عن 70 عاما.وأكد المحامي أبو رية على ضرورة فهم منظومة الاحتلال التي نجحت كل هذه الفترة ومن كافة مكوناتها الاكاديمية والقضائية والمحاكم وأيضا الحكومة والتي نجحت بالتوحد في إخفاء وانكار الجريمة والمجرزة بحق أهالي الطنطورة وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم من حرقهم وهم أحياء وأيضا الاغتصاب كجزء منعمليات الترهيب والتهجير.وشدد على أن الاعترافات الجديدة تستوجب العمل من أجل ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين اعترفوا بما ارتكبوا من مجازر .