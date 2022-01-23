شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يمارس التعتيم على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى: الاحتلال يمارس التعتيم على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
 قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد
ربه: إن الأسير ناصر أبو حميد ما زال في العناية المكثفة في وضع صحي حرج، وسط تعتيم الاحتلال على وضعه وعدم السماح بوصول أي معلومة بشأنه.

وأكد عبد ربه لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، استمرار الجهود والتحركات الرسمية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس
للمطالبة بالافراج عن الأسير أبو حميد انقاذا لحياته، إلا أن الاحتلال لم يستجب حتى اللحظة لهذه الجهود.

وأوضح عبد ربه أن سلطات الاحتلال تمنع زيارة الأسير أبو حميد من قبل المحامين وحتى أفراد العائلة. 

وفيما يتعلق بالأسير الفتى أمل نخلة المحكوم إداريا، قال عبد ربه إنه يعاني من وهن عضلي، وكان يعاني من سرطان في القولون عند اعتقاله، وتُمارس بحقه سياسة الإهمال الطبي.

ويواصل الأسرى الإداريون، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

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