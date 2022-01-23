أراضي 48: لجنة المتابعة تقرر تصعيد المقاومة الشعبية ضد مخططات اقتلاع أهالي النقب

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة المتابعة العليا لأبناء شعبنا في الداخل تصعيد المقاومة الشعبية ضد المخططات الإسرائيلية لاقتلاع أهالي النقب منأراضيهم بحسب رئيس الجنة القطرية للسلطات المحلية مُضر يونس.وقال يونس: إن مظاهرة مركزية ستنظم الأحد القادم أمام مكتب الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها لوقف مخططات التهجير في النقب مشيراً إلى بحث الدعوة لإضراب شامل في بلدات الداخل كافة.وشدد يونس على ضرورة استمرار الحملة الشعبية ضد مخطط التهجير في النقب بهدف الضغط على إسرائيل لوقفها مؤكداً أن المواطنين في النقب يواجهون التمييز العرقي كما أبناء شعبنا في البلدات العربية داخل أراضي عام 48.