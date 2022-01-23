قيادي بفتح: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عجزها عن ردع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنحمل أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية جراء عجزها عن ردع إسرائيل وإلزامها بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية مطالبا المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.وأضاف الفتياني في حديث إذاعي اليوم الأحد، ان سياسات الاحتلال تقوم على التطهير العرقي في كافة المناطق وخاصة في القدس المحتلة لتهجير المواطنين منها مبينا ان القيادة تواصل حراكها السياسي في كافة المحافل لفضح وتعرية سياسات الاحتلال.وطالب الفتياني الكل الفلسطيني باتخاذ مواقف جادة للوصول الى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وعدم الالتفات الى أية تصريحات من هنا او هناك في ظل المخاطر العالية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.