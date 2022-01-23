شؤون فلسطينية

صالح رأفت: اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي ستعقد اجتماعا لها اليوم

صالح رأفت: اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي ستعقد اجتماعا لها اليوم
رام الله - دنيا الوطن
صرح صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، أن اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي الذي سيجري في السادس من الشهر القادم ستعقد اجتماعا لها اليوم الأحد. 

وأوضح في تصريح له، وصل "دنيا الوطن"، أن الاجتماع سيبحث في الملفات التي ستعرض على المجلس المركزي وسيتدارس المخرجات التي سيقررها بما في ذلك مسالة العلاقة مع دولة الاحتلال على ضوء الانتهاكات والممارسات المتصاعدة وتنصل دولة الاحتلال الإسرائيلي من كل الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية. 

وأكد في هذا السياق على أهمية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمواجهة الإجراءات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية برئاسة المستوطن نفتالي بينيت والتي تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية. 

وشدد رأفت على أهمية استنهاض شعبنا في عموم أنحاء فلسطين المحتلة وفي مقدمة ذلك في القدس الشرقية المحتلة وذلك من أجل التصدي لكل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية على الأرض بجميع أشكال المقاومة الشعبية. 

وبين أن القيادة الفلسطينية تتابع مع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والعديد من المحاكم في البلدان الأوروبية جرائم دولة الاحتلال وصولا إلى محاكمة المسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأرض الفلسطينية والمنازل والمؤسسات وبحق المواطنين من إعدامات وقتل بدم بارد والتنكيل بالأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي. 

وطالب رأفت الإدارة الأمريكية الإيفاء بوعودها التي أعطاها الرئيس جو بايدن للرئيس محمود عباس "أبومازن" وتلك التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية فيما يخص القضية الفلسطينية، كما دعاها لوقف تعطيل عقد اجتماع للرباعية الدولية الذي يهدف لعقد مؤتمر حقيقي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، كما ودعا الاتحاد الأوروبي إلى لاتخاذ خطوات عملية على الأرض من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتعمدة للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

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