نادي الأسير: الاحتلال يتجاهل قضية الأسير ناصر أبو حميد بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأحد، أن ما يقوم به الاحتلال بحق الأسير ناصر أبو حميد والأسرى الآخرون عبارة عن إجراءات تعسفية فاشية.وقال فارس لإذاعة القدس: "التجاهل الكامل هو سيد الموقف، واليوم هو الخامس على التوالي لم نحصل فيه على أي معلومة تفيد بحالته الصحية".وأضاف "لا يجوز اليوم أن تتواضع مطالبنا لتتحول للحصول على تقرير طبي أو على الأقل ما الذي يجري مع الأسير".وشدد فارس على أن الوضع يحتاج إلى تقييم وممارسة ضغط عن طريق المطالبات المستمرة، وخلق معطيات جديدة على الأرض تقود إلى دفع الاحتلال لتغيير مواقفه.وأضاف "رفض طلب الزيارة يؤكد الاستخفاف بنا كفلسطيين ويجب أن نقبل بهذه المعادلات الجديدة".وذكر فارس أن هناك ثلاث جهات عربية تدخلت للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، وفشلت حتى اللحظة في تحقيق ذلك.