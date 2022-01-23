طالع أسعار الأسماك في أسواق غزة
جاءت أسعار الأسماك في أسوق قطاع غزة على النحو التالي:
سردين كبيرة 15 شيكلًا
شبار 13 شيكلًا
بوري 15 شيكلًا
مليطة 20 شيكلًا
قراص 20 شيكلًا
عماني 20 شيكلًا
دنيس بحر 20 شيكلًا
بكلا 20 شيكلًا
صروص 25 شيكلًا
سلطان 25 شيكلًا
جرع 25 شيكلًا
بوري 23 شيكلًا
شعور 25 شيكلًا
لوكس صخري 25 شيكلًا
لوكس 35 شيكلًا
دنيس 37 شيكلًا
قاروص 30 شيكلًا
فتال لحم صافي 35 شيكلًا
استك جرع لحم صافي 30 شيكلًا
جمبري 50 شيكلًا
استك لوكس 50 شيكلًا
سلمون استك 60 شيكلًا
كيلو سلطعونات 6 شيكلًا.
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