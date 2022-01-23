طالع أسعار الأسماك في أسواق غزة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الأسماك في أسوق قطاع غزة على النحو التالي:سردين كبيرة 15 شيكلًاشبار 13 شيكلًابوري 15 شيكلًامليطة 20 شيكلًاقراص 20 شيكلًاعماني 20 شيكلًادنيس بحر 20 شيكلًابكلا 20 شيكلًاصروص 25 شيكلًاسلطان 25 شيكلًاجرع 25 شيكلًابوري 23 شيكلًاشعور 25 شيكلًالوكس صخري 25 شيكلًالوكس 35 شيكلًادنيس 37 شيكلًاقاروص 30 شيكلًافتال لحم صافي 35 شيكلًااستك جرع لحم صافي 30 شيكلًاجمبري 50 شيكلًااستك لوكس 50 شيكلًاسلمون استك 60 شيكلًاكيلو سلطعونات 6 شيكلًا.