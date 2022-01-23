الصحة بغزة: الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج سواء بالقطاع أو الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل منع دخول الأجهزة الطبية لقطاع غزة، وخروج الاجهزة المتعطلة المستخدمة في تشخيص وعلاج المرضى في مستشفيات القطاع.وناشدت الوزارة خلال متؤتمر صحفي مشترك مع المكتب الاعلامي الحكومي، عقد اليوم الأحد من امام معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، لإدخال الأجهزة الطبية لقطاع غزة.وقالت الوزارة: "الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواءٌ داخل القطاع أو في الضفة والقدس المحتلتيْن".وأكدت الوزارة، أنها ستطرق كل الطرق لتمكين المرضى من الحصول على العلاج.