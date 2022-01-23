أبو بكر يثمن الالتزام الوطني بدعم الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمن رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الالتزام الوطني المسؤول بدعم ومساندة الاسرى الاداريين في خطواتهم النضالية ضد محاكم الاحتلال العسكرية الاسرائيلية، والتي أصبحت تستخدم هذه السياسية كوسيلة عقاب للاسرى، وعائلاتهم.وأكد أبو بكر اللواء أبو بكر أن استمرار المقاطعة لليوم 23 على التوالي، لكل المحاكم بكافة أشكالها (تثبيت، استئناف، عليا)، يعزز من مكانة وأهمية هذه الخطوة، والتي في مرحلة حرجةوحساسة، تحديدا أو أن الاعتقالات الإدارية وقرارات التجديد أصبحت تمارس بشكل هستيري من قبل ضباط المخابرات والشاباك.وأضاف اللواء ابو بكر " الخطوات الجماعية لمواجهة إدارة السجون والاجهزة العسكرية الاسرائيلية أكثر نجاحا وتأثيراً، وان الإدارة المتبعة في المقاطعة اليوم من قبل قادة الاسرى الاداريين، تدلل على أن هذا التوجه مدروس، ومنظم، وعلى قدر كبير من المسؤولية، تحديداً انه يتركز على عمل مشترك ولجان مسماه.ووجه اللواء أبو بكر تحياته لكل من عمل ويعمل على إنجاح هذه المقاطعة، ابتداءاً بالأسرى الاداريين، والحركة الأسيرة، والأسرى المحررين، والمؤسسات العاملة في مجال الاسرى، والاتحادات والنقابات، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ووسائل الإعلام والصحفيين، وعموم الشعب الفلسطيني.