قيادي بالديمقراطية يعلق على ترحيب حركة حماس بمبادرة الجبهة لانهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنأكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن، أن ترحيب حركة حماس بمبادرة الجبهة لإنهاء الانقسا، يعكس حرصها على استعادة الوحدة والشراكة.وطالب أبو ظريفة في تصريحات عبر قناة (الأقصى) الفضائية، صباح اليوم الأحد، قيادة حركة فتح بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام، واعتبارها مدخلاً جدياً للشراكة وورقة خلاص من الانقسام.وقال: "نؤكد في مبادرتنا الوطنية لإنهاء الانقسام، على الخلاص من أوسلو والتحلل من التزاماته واستنهاض المقاومة الشعبية، وسلاح المقاومة خط أحمر وخيار استراتيجي، وهذا موقف الإجماع الوطني".