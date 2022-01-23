الاحتلال يغلق طرقًا فرعية في محيط بلدة سبسطية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طرقا فرعية في محيط بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الطرق بالسواتر الترابية، والتي تصل ببلدة برقة وأراضي منطقة المسعودية.وأضاف عازم، ان قوات الاحتلال تفرض حصارا على المنطقة منذ منتصف كانون الأول الماضي، وتعيق حركة المواطنين على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس، في ظل الاستمرار في إغلاق بوابة "شافي شمرون"، التي تعتبر المنفذ الرئيسي للمواطنين باتجاه مدينة نابلس.