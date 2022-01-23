غزة: ارتفاع كبير في أعداد إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و 407 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1099 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1740 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 193444 ، منها 2581 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 35 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 189123 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 68، منها 40 حالة خطرة.