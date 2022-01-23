الاحتلال يجرف أراض في الخليل ومستوطنون يعطبون سيارات بسلفيت

رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات الاحتلال صباح اليوم الأحد، نحو 50 دونما من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة "نوجهوت" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا جنوب الخليل.وقال المواطن وليد أبو شرار وهو أحد المتضررين إن التجريف يأتي تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، مبينا أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على أراضي مواطنين من عائلتي أبو شرار، ونصر عدة مرات.ويوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب وسقي المواشي، والآن يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم.وفي سلفيت أعطب مستوطنون، اليوم عددا من إطارات عدد من السيارات وخطوا شعارات عنصرية مناهضة للعرب في قرية قيرة شمال سلفيت.وقال رئيس مجلس قروي قيرة أشرف زيادة "إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية فجر اليوم وقاموا بإعطاب اطارات سبع مركبات تعود لكل من فهد عواد، وهيب عرباسي، زكريا عرباسي، نافز عرباسي، عايد عرباسي. "وأضاف زيادة أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات، إضافة لرسم "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين.وأشار الى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها القرية لاعتداءات المستوطنين.يأتي ذلك وسط مطالبات بضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى الضفة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد أي محاولة اعتداء من قبل قطعان المستوطنين.