شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

كما وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين في محيط باب العامود، ودققت في هويات الأهالي.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة “الفجر العظيم” يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.

 

أخبار ذات صلة

أبو بكر يثمن الالتزام الوطني بدعم الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

أبو بكر يثمن الالتزام الوطني بدعم الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

قيادي بالديمقراطية يعلق على ترحيب حركة حماس بمبادرة الجبهة لانهاء الانقسام

قيادي بالديمقراطية يعلق على ترحيب حركة حماس بمبادرة الجبهة لانهاء الانقسام

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة اعدام الشهيد عمر أسعد برام الله

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة اعدام الشهيد عمر أسعد برام الله

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

&#34;استقرار سعر الدجاج&#34;.. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

"استقرار سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم

مستوطنون يعطبون إطارات 7 مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات 7 مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

الاحتلال يغلق طرقًا فرعية في محيط بلدة سبسطية

الاحتلال يغلق طرقًا فرعية في محيط بلدة سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر يثمن الالتزام الوطني بدعم الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

أبو بكر يثمن الالتزام الوطني بدعم الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

مستوطنون يعطبون إطارات 7 مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات 7 مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين من طولكرم وقلقيلية بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين من طولكرم وقلقيلية بينهم أسرى محررون

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الاحتلال يعتقل 3 شبان في باب العامود ويقتحم كفر عقب

الاحتلال يعتقل 3 شبان في باب العامود ويقتحم كفر عقب

منخفضات جوية تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها

منخفضات جوية تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها

منوعات

يشجع على المثلية الجنسية.. أول فيلم عربي يعرض على &#34;نتفليكس&#34; ويحدث ضجة واسعة

يشجع على المثلية الجنسية.. أول فيلم عربي يعرض على "نتفليكس" ويحدث ضجة واسعة

بعد أزمتها الأخيرة.. ما حقيقة إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس (كورونا)؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما حقيقة إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس (كورونا)؟

هل ستعتزل بسمة وهبة عالم الفن بعد أدائها مناسك العمرة؟

هل ستعتزل بسمة وهبة عالم الفن بعد أدائها مناسك العمرة؟

شاهد: محمد رمضان يتراجع.. &#34;الفلوس أهم وهاخد دروس تاريخ في البيت&#34;

شاهد: محمد رمضان يتراجع.. "الفلوس أهم وهاخد دروس تاريخ في البيت"

بعد الملاحقات.. شاهد كيف دعمت غادة عبدالرازق بطلة فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

بعد الملاحقات.. شاهد كيف دعمت غادة عبدالرازق بطلة فيلم "أصحاب ولا أعز"

شاهد: حمو بيكا يهاجم عمرو كمال.. ويوجه رسالة غريبة لهاني شاكر

شاهد: حمو بيكا يهاجم عمرو كمال.. ويوجه رسالة غريبة لهاني شاكر

ما سر غياب حسن يوسف المفاجئ عن الوسط الفني؟

ما سر غياب حسن يوسف المفاجئ عن الوسط الفني؟

&#34;لست وقحة&#34;.. تعليق صادم لمنة فضالي على هذه الصورة

"لست وقحة".. تعليق صادم لمنة فضالي على هذه الصورة

اتهامات بنشر الفسوق لـمنى زكي بعد مشهد جرئ بفيلم أصحاب ولا أعز

اتهامات بنشر الفسوق لـمنى زكي بعد مشهد جرئ بفيلم أصحاب ولا أعز

شاهد: مشهورة على (تيك توك) تنهار من البكاء وتضرب نفسها بشكل مخيف

شاهد: مشهورة على (تيك توك) تنهار من البكاء وتضرب نفسها بشكل مخيف

عربي

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

وزير خارجية الكويت يعلن تسليم لبنان مقترحات تهدف &#34;لإعادة بناء الثقة&#34;

وزير خارجية الكويت يعلن تسليم لبنان مقترحات تهدف "لإعادة بناء الثقة"

الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد

الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد

الأردن: تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)