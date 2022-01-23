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الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن الاتحاد المغربي لكرة السلة، التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي مع نظيره الإسرائيلي سيتم توقيعه في شهر آذار/ مارس المقبل، ويشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعبة.

وفق موقع (هسبريس) فقد جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي للسلة نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي حيث قال، إنه في إطار انفتاحه "على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلت الجامعة (الاتحاد) مع نظيرها الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة، إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة.

وعبر الجانبان عن "رغبتهما المشتركة وإرادتهما القوية لجعل هذا التعاون نموذجا للأمل لدول العالم، مع تعزيز تنمية كرة السلة وترسيخ قيمها النبيلة".

وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال مارس المقبل "لتوقيع اتفاقية التعاون والاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيربط بين جامعتي (اتحادي) كرة السلة بالبلدين، حيث سيتوج بتنظيم مباراتين وديتين لمنتخبي الرجال والسيدات".

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