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الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد

الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن الحديث عن تأجيل القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر، فيه مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، في إطار لقاء تشاوري استعدادا للقمة العربية المخطط انعقادها في الجزائر.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إن اللقاء شكل "فرصة لإطلاع السفراء العرب، على الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، في منظور بناء منظومة الأمن القومي العربي بكل أبعاده".

وأوضح لعمامرة بحسب البيان أنه خلافا "للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان "تأجيل موعد القمة" الذي لم يُحدد بعد، يعتزم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طرح موعد يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي"، وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية.

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