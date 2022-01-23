الاحتلال يعتقل 3 شبان في باب العامود ويقتحم كفر عقب

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، 3 شبان في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، واقتحمت كفر عقب شمال المدينة وسط إطلاق قنابل الغاز السام.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أوقفت 3 شبان في باب العامود، ونقلتهم لأحد مراكز التحقيق.ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وترك المسجد لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ويركز الاحتلال اعتقالاته بشكل واسع في صفوف الفتية والأطفال، بهدف كسر إرادتهم وثنيهم عن التصدي لاعتداءاته.في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي المطار في كفر عقب، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة نحو منازل المواطنين.ويعاني المواطنون في البلدة من الاكتظاظ السكاني حيث يعيش أكثر من 50 ألف نسمة على مساحة 3000 دونم فقط، وسط أزمة في الكهرباء، ومشاكل في شبكة الصرف الصحي.يذكر أن البلدة تضم مبنى بلدية تابع للاحتلال وآخر تابع للسلطة الفلسطينية كلاهما بصلاحيات محدودة يتطلب موافقة الاحتلال على تنفيذ المشاريع بصعوبة.