شؤون فلسطينية

منخفضات جوية تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها

منخفضات جوية تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا و تسقط في زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

هذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين 2022/01/ 24 يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج .

الثلاثاء 2022/01/25 يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر،الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2022/01/ 26 تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية.

 وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الظهيرة سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .2- شدة سرعة الرياح 3-التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤية الأفقية 5- تشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر الثلاثاء .

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