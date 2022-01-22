شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية برقة جنوب شرق رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية برقة جنوب شرق رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، قرية برقة جنوب شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث أقام الاحتلال على أراضي القرية والقرى المجاورة مستوطنات (بسجوت) و(كوخاف يعقوب) و(جفعات أساف) و(مجرون).

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