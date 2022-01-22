شؤون فلسطينية

الإسلامي الفلسطيني يؤكد تعرضه لـ "حدث تشغيلي" من قبل أحد موظفي البنك

الإسلامي الفلسطيني يؤكد تعرضه لـ "حدث تشغيلي" من قبل أحد موظفي البنك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر البنك الإسلامي الفلسطيني، اليوم السبت، بياناً أكد فيه تعرضه لـ "حدث تشغيلي" من قبل أحد موظفي البنك.

وقال البنك في البيان إن أحد الموظفين قام بعمليات مصرفية مخالفة للإجراءات المتبعة، حيث اكتشف البنك الحدث وعمل على استدراكه والسيطرة عليه، فيما جرى تحويل الموظف لجهات الاختصاص.

وفيما يلي نص البيان: 

يوضح البنك الإسلامي الفلسطيني أنه تعرض لحدث تشغيلي تمثل في قيام أحد موظفيه بعمليات مصرفية مخالفة للإجراءات المتبعة، حيث اكتشف البنك الحدث وعمل على استدراكه والسيطرة عليه بعد أن أخضعه للمراجعة والتدقيق وبمتابعة الجهات الرسمية المختصة.

ويطمئن البنك عملاءه بأن  الحدث التشغيلي المذكور لا يؤثر بأي شكل على حساباتهم وأرصدتهم أو متانته  المالية، كما لن يؤثر  على أعماله وخدماته ومصالح المودعين وجمهور المتعاملين.

كما يبين البنك أنه جرى تحويل الموظف المذكور  لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ويدعو البنك لتوخي الدقة بخصوص ما ينشر بهذا الخصوص مؤكداً عدم صحة ما يجري تداوله من أرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




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