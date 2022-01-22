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الأردن: تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13062 وفاة و1134097 إصابة.

ووفقًا للموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، وصل عدد الحالات النشطة حالياً إلى 44251 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 105 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 90 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

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