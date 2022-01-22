في ظل موجة الصقيع.. الدفاع المدني بغزة يوجه تحذيراً للمواطنين بشأن وسائل التدفئة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، تصريحاً بشأن في ظل موجات البرد والصقيع التي تمر بها البلاد.وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "في ظل موجات البرد والصقيع التي تمر بها البلاد ولجوء المواطنين إلى وسائل التدفئة، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين لعدم التهاون في اتخاذ تدابير الأمان والسلامة عند استخدام أدوات التدفئة بشتى أنواعها، سواء المدفأة الكهربائية، ومدفأة الغاز، أو استخدام الفحم، أو مدفأة الكيروسين داخل المنازل".وتهيب المديرية بالمواطنين لتفقد سلامة تمديدات تلك المدافئ، وتجنب أي طرق خاطئة تعرض حياتهم للخطر، أو الغفلة عن المدافئ أو تركها مشتعلة أثناء النوم بما في ذلك مدفأة الغاز لما تشكله من خطر كبير وقد تؤدي للوفاة المباشرة.وقال الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم السبت، إن منخفضيْن أحدهما قطبي، سيؤثران على الحالة الجوية في البلاد خلال هذا الأسبوع.كما قال موقع (طقس فلسطين)، أن فلسطين تتأثر يوم غدٍ الأحد، بمخفض جوي جديد.