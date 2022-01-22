شؤون فلسطينية

حماس: تلقينا مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام ونعكف على دراستها بإيجابية

حماس: تلقينا مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام ونعكف على دراستها بإيجابية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها "تلقت وبشكل رسمي وبتقدير عالٍ مبادرة الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني".

وأضافت على لسان عضو مكتبها السياسي رئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، أن المبادرة تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيداً عن التفرد.

وتابعت الحركة بأنها تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

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