بيت لحم: النيابة والشرطة تحققان في وفاة طفلة

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة تحقيقًا، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة طفلة (9 أعوام) في محافظة بيت لحم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن شرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغًا حول وصول طفلة من سكان المحافظة تبلغ من العمر (9 أعوام) متوفية إلى احدى المستشفيات، وتحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقًا للقانون".وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.