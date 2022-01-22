الإمارات تصدر قراراً بشأن استخدام المسيرات في البلاد

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رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، وقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار "الدرون" لمدة شهر اعتباراً من السبت، مشيرةً إلى رصدها "ممارسات خاطئة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية".

وقالت الداخلية الإماراتية في بيان: نهيب بـ"وقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وأوضحت أن القرار جاء بـ"التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني"، لافتةً إلى رصد "ممارسات خاطئة في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين"، مشيرةً إلى "استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".

وطالبت الوزارة في بيان "أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية"، معلنةً "وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من السبت".

وحثت الداخلية الإماراتية "الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة".

وأكدت وزارة الداخلية على أن "كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

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