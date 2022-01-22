قيادي بـ (حماس) يدعو لنقل تجربة ثورة بيتا إلى البلدات الأخرى

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، أحمد الحاج علي، اليوم السبت، إلى نقل تجربة بلدة بيتا المميزة في ثورتها ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الفلسطينية الأخرى.وقال الحاج علي: إن شبان بيتا أثبتوا أن المقاومة هي الطريق الأمثل لدحر الاحتلال ومستوطنيه عن قرانا الفلسطينية، وإثبات حقنا في وجودنا على أرضنا.وأشاد ببسالة حراس جبل صبيح في البلدة، وصمودهم أمام غطرسة الاحتلال ومستوطنيه، مشددا على ضرورة انتهاج المقاومة كخيار وحيد، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، إذ استفحل الاستيطان وزادت عربدة المستوطنين في عموم الضفة والقدس.وشدد على أن المقاومة هي رأس مال الفلسطيني وشرفه، فلا حرية من الاحتلال دون المقاومة.