"الزراعة" بغزة تتحدث عن تأثير انخفاض درجات الحرارة على أسعار الثمار

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الزراعة، بغزة، م. أدهم البسيوني، اليوم السبت، إن انخفاض درجات الحرارة يقلل من سرعة نضج الثمار وبالتالي نقص في الكميات المعروضة، ما يؤثر على سعرها.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن هذا الأمر عارض مرتبط بدرجات الحرارة سرعان ما يتبدد.وتابع: بأن هذا الشتاء جاء منتظماً من حيث سقوط الأمطار وموزعاً توزيعاً يخدم القطاع الزراعي والمياه الجوفية، والمساحات المزروعة والكميات تحقق في الكثير من الأصناف الاكتفاء الذاتي.وشدد بسيوني على أن الوزارة خلال الأعوام العشرة الماضية كانت لديها سياسة إحلال الواردات وتدعيم سياسة المنتج المحلي وحمايته، فعندما يكون لدينا منتج متوفر في الأسواق لا نسمح باستيراد أي منتج منافس له من خارج القطاع.