شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تتحدث عن تأثير انخفاض درجات الحرارة على أسعار الثمار

"الزراعة" بغزة تتحدث عن تأثير انخفاض درجات الحرارة على أسعار الثمار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الزراعة، بغزة، م. أدهم البسيوني، اليوم السبت، إن انخفاض درجات الحرارة يقلل من سرعة نضج الثمار وبالتالي نقص في الكميات المعروضة، ما يؤثر على سعرها.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن هذا الأمر عارض مرتبط بدرجات الحرارة سرعان ما يتبدد.

وتابع: بأن هذا الشتاء جاء منتظماً من حيث سقوط الأمطار وموزعاً توزيعاً يخدم القطاع الزراعي والمياه الجوفية، والمساحات المزروعة والكميات تحقق في الكثير من الأصناف الاكتفاء الذاتي.

وشدد بسيوني على أن الوزارة خلال الأعوام العشرة الماضية كانت لديها سياسة إحلال الواردات وتدعيم سياسة المنتج المحلي وحمايته، فعندما يكون لدينا منتج متوفر في الأسواق لا نسمح باستيراد أي منتج منافس له من خارج القطاع.

أخبار ذات صلة

فتح: حرمان الاحتلال لأمين سر حركة فتح بالقدس من المشاركة بجنازة والده جريمة

فتح: حرمان الاحتلال لأمين سر حركة فتح بالقدس من المشاركة بجنازة والده جريمة

أحدهما قطبي.. منخفضان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

أحدهما قطبي.. منخفضان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

اشتية يبحث مع عدد من مؤسسات الخليل احتياجات المدينة في قطاع الطاقة

اشتية يبحث مع عدد من مؤسسات الخليل احتياجات المدينة في قطاع الطاقة

&#34;الأشغال&#34; تصدر بياناً بشأن رمي النفايات في قنوات تصريف المياه

"الأشغال" تصدر بياناً بشأن رمي النفايات في قنوات تصريف المياه

اشتية يوعز لرئيس سلطة الطاقة العمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في الخليل

اشتية يوعز لرئيس سلطة الطاقة العمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في الخليل

حماس: السلطة اتخذت قراراً مركزياً بإنهاء أي مظهر للمقاومة بالضفة الغربية

حماس: السلطة اتخذت قراراً مركزياً بإنهاء أي مظهر للمقاومة بالضفة الغربية

الشيوخي يدعو للنفير العام لنصرة الاسرى وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

الشيوخي يدعو للنفير العام لنصرة الاسرى وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

&#34;أمان&#34; يُعقب على نتائج لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي

"أمان" يُعقب على نتائج لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: حرمان الاحتلال لأمين سر حركة فتح بالقدس من المشاركة بجنازة والده جريمة

فتح: حرمان الاحتلال لأمين سر حركة فتح بالقدس من المشاركة بجنازة والده جريمة

اشتية يبحث مع عدد من مؤسسات الخليل احتياجات المدينة في قطاع الطاقة

اشتية يبحث مع عدد من مؤسسات الخليل احتياجات المدينة في قطاع الطاقة

اشتية يوعز لرئيس سلطة الطاقة العمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في الخليل

اشتية يوعز لرئيس سلطة الطاقة العمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في الخليل

الشيوخي يدعو للنفير العام لنصرة الاسرى وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

الشيوخي يدعو للنفير العام لنصرة الاسرى وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

منوعات

أخر المستجدات بقضية الحجر على الممثل رشوان توفيق

أخر المستجدات بقضية الحجر على الممثل رشوان توفيق

ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل ميلادها ..ولكن بدون مشاركة زوجها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل ميلادها ..ولكن بدون مشاركة زوجها

وفاة المخرج السوري بسام الملا.. ورصد لأبرز عبارات النعي السورية

وفاة المخرج السوري بسام الملا.. ورصد لأبرز عبارات النعي السورية

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل &#34;الكبير أوي&#34; الجزء السادس

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس

بسبب &#34;فضيحة جنسية&#34;.. محطة تلفزيونية توقف عرض &#34;ذا فويس&#34;

بسبب "فضيحة جنسية".. محطة تلفزيونية توقف عرض "ذا فويس"

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

عربي

وسائل إعلام لبنانية: &#34;حزب الله&#34; يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وسائل إعلام لبنانية: "حزب الله" يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وزيرة العدل التونسية: فتح تحقيق في قضايا الجهاز السري لحركة النهضة

وزيرة العدل التونسية: فتح تحقيق في قضايا الجهاز السري لحركة النهضة

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)