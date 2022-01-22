فتح: حرمان الاحتلال لأمين سر حركة فتح بالقدس من المشاركة بجنازة والده جريمة



وصرح الناطق باسم حركة فتح في القدس، محمد ربيع، أن ممارسات سلطات الاحتلال في القدس جرائم لا إنسانية، وقراراتها أحد أشكال الحرب العنصرية على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي لا يراعي المشاعر الإنسانية، وكل قرارته تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.



ودعت حركة فتح على لسان الناطق باسمها، لمجابهة قرارات الاحتلال وفضح ممارساته العنصرية.

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من حرمان أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي المطور، من حضور جنازة والده سعد حسن المطور الذي وافته المنية أمس.