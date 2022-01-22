أحدهما قطبي.. منخفضان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم السبت، إن منخفضيْن أحدهما قطبي، سيؤثران على الحالة الجوية في البلاد خلال هذا الأسبوع.كما قال موقع (طقس فلسطين)، أن فلسطين تتأثر يوم غدٍ الأحد، بمخفض جوي جديد.ومن المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض القادم لنحو 24 ساعة ومصحوب برياح قطبية شديدة البرودة لكنها ليست المثالية للتساقط الثلجي على الجبال الفلسطينية.وأضاف الموقع: أنه من المتوقع ان يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع النصف الثاني من يوم الأحد على شكل انخفاض ملموس على درجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح وتكاثف للغيوم والسحب الماطرة.