اشتية يبحث مع عدد من مؤسسات الخليل احتياجات المدينة في قطاع الطاقة









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الخليل، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، لبحث احتياجات الخليل خاصة على صعيد قطاع الطاقة.واطلع رئيس الوزراء من الوفد على مشاكل قدرات وأحمال الكهرباء في المدينة، من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل بما يساهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع في الخليل.وأوعز اشتية لرئيس سلطة الطاقة ببذل أقصى الجهود للعمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في مدينة الخليل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.