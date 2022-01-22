"الأشغال" تصدر بياناً بشأن رمي النفايات في قنوات تصريف المياه

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بياناً دعت فيه إلى التوقف عن رمي النفايات ومخلّفات البناء في قنوات تصريف المياه ومجاري الأودية، تجنبا لخطورة تراكم المياه وفيضانها.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:انطلاقاً من حرص وزارة الأشغال العامة والإسكان على حياة المواطنين وعدم إعاقة حركة السير على الطرق، فإنها تٌناشد المواطنين بضرورة التوقف عن رمي النفايات وإطارات السيارات التالفة ومخلّفات البناء في مجاري الأودية وقنوات تصريف المياه وعلى جوانب الطرق، وذلك تجنبا لخطورة تراكم المياه وتسربها.إن التخلص غير السليم لهذه المخلّفات والنفايات قد أعاق عمل طواقم الوزارة خلال المنخفضات الأخيرة، مبيّناً أن رميها في العبّارات ومجاري الأودية التي كانت طواقم الأشغال قد عملت على تنظيفها في وقت سابق، شكّل أحد أسباب التراكم للمياه على الطرق خلال الفترة الماضية، خاصة مع الهطولات الكبيرة للأمطار في كافة المحافظات.طواقم الأشغال العامة وآلياتها نفّذت مراراً خلال الأشهر الماضية عمليات تنظيف لقنوات تصريف المياه ومجاري الأودية في كافة المحافظات، وذلك في إطار استعداداتها لفصل الشتاء، إلا أن البعض لم يتوقف عن التخلص من المخلّفات والنفايات وغيرها في مجرى هذه القنوات والأودية.تُهيب الوزارة بالبلديات والمجالس المحلية والمصانع وكافة المواطنين بالتعاون وتحمل المسؤولية عبر التوقف الفوري عن رمي المخلفات والنفايات في العبّارت ومجاري الأودية، والتخلص منها في الأماكن المناسبة والمخصصة لذلك.