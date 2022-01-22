اشتية يوعز لرئيس سلطة الطاقة العمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في الخليل









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، مع وفد من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الخليل، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، احتياجات المدينة، خاصة على صعيد قطاع الطاقة.واطلع رئيس الوزراء من الوفد على مشاكل قدرات وأحمال الكهرباء في المدينة، من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل بما يساهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع في الخليل.وأوعز اشتية لرئيس سلطة الطاقة ببذل أقصى الجهود للعمل على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة في مدينة الخليل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.