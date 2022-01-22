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بعد الأزمة مع الخليج.. نجيب ميقاتي يستقبل وزير الخارجية الكويتي في بيروت

بعد الأزمة مع الخليج.. نجيب ميقاتي يستقبل وزير الخارجية الكويتي في بيروت
وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح
رام الله - دنيا الوطن
كشف مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أنه سيستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت السبت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان أن الشيخ أحمد سيجتمع مع ميقاتي في المساء، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقالت مصادر رسمية لبنانية: إنه من المتوقع أن يجتمع الشيخ أحمد مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري الأحد.

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