حماس: السلطة اتخذت قراراً مركزياً بإنهاء أي مظهر للمقاومة بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنه من الواضح ان السلطة الفلسطينية، اتخذت قراراً مركزياً بالنسبة لها، يتمثل في إنهاء أي مظهر من مظاهر المقاومة بالضفة الغربية.وأشار قاسم في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم السبت، إلى أن هناك هجمة على المقاومة الشعبية الجماهيرية في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، رغم أنها تدعي أنها تدعم هذا الشكل من المقاومة، على حد تعبيره.وقال الناطق باسم حماس: "هناك حالة من الجدل المتصاعد داخل المؤسسات الصهيونية من نتائج هذه المقاومة الشعبية، فقد تابعنا انتقادات وزراء في حكومة الاحتلال نتيجة تفاعل المقاومة الجماهرية".وأضاف: "يجب أن يكون هناك موقف وطني واضح يجرّم هذا السلوك ويضمن استمرار المقاومة في الضفة المحتلة بكل أشكالها".