الشيوخي يدعو للنفير العام لنصرة الاسرى وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي الى النفير العام لنصرت الاسرى وحماية شعبنا من جرائم قطعان المستوطنين .وقال ان الاسرى هم راس الحربة الصلبة للمقاومة الشعبية ووقود استمرارها وتصاعدها وبنصرتهم ننتصرودعا جماهير شعبنا وحركة فتح لبذل كل الجهود والتضحيات لتدويل قضيتهم وانقاذ حياة الاسرى المرضى وعلى راسهم الاسير البطل ناصر ابو حميد .وقال ان الاسرى هم ضمير الثورة وضمير حركة فتح وضمير شعبنا وضمير المقاومة الشعبية الفلسطينية في كل مكان، مشيرا إلى أن اسرانا هم اسرى الحرية والنصر والعودة والتحرير.ودعا جماهير شعبنا وسفاراتنا واقاليم حركة فتح الى عمل كل ما يلزم ميدانيا وقانونيا وحقوقيا محليا وعالميا لتدويل قضيتهم .وشدد ان تدويل قضية الاسرى يقصر من عمر الاحتلال ويساهم في انقاذ الاسرى المرضى وعلى راسهم الاسير البطل ناصر ابو حميد .وقال يجب على سفاراتنا وعلى اقاليم حركة فتح الخارجية ان تنظم العمل الميداني المساند للاسرى بالنزول الى الشوارع بالمسيرات والاعتصامات امام السفارات والممثليات الاسرائيلية في جميع دول العالم وخصوصا الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأمريكية .وقال يجب علينا ان نضاعف الجهود والتضحيات خلف قيادتنا الشرعية وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن من اجل حماية شعبنا وارضنا ومقدساتنا وممتلكاتنا العامة والخاصة من هجمات وجرائم عصابات قطعان المستوطنين وحماية حقوق اسرانا الابطال القابعين خلف القضبان في اقبية وباستيلات ومعتقلات الاحتلال بقلاع الاسر خلف القضبان الحديدية وفي المستشفيات الاحتلالية التي تحولت إلى ثكنات عسكرية لجيش الاحتلال بدل من تقديم العلاج اللازم لاسرانا المرضى ضمن برنامج القتل البطيئ للاسرى المرضى وللاسير ناصر ابو حميد المصاب بالسرطان .واضاف علينا ان نخاطب جميع شعوب دول العالم وحكوماتهم بلغتهم من خلال تنظيم اكبر واوسع الفعاليات والاعتصامات الشعبية العرمة اما سفارات دولة الكيان الاسرائيلي في العالم والاسراع في محاكمة قادة وحكام اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب .ودعا الامم المتحدة وجميع اللجان والمؤسسات الحقوقية في العالم لانقاذ اسرانا من سياسة القتل البطئ التي يمارسها الاحتلال بحق اسرانا القابضين على الجمر في سجون الاحتلال .