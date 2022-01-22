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وسائل إعلام لبنانية: "حزب الله" يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وسائل إعلام لبنانية: "حزب الله" يستأنف توزيع المازوت الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "حزب الله" سيستأنف "توزيع المازوت الإيراني بعد تعليقه في بداية كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأشار موقع (لبنان 24) إلى أنه "بعد تعليق توزيع المازوت الإيراني منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير بسبب مشكلة لوجستية داخل الأراضي السورية، عادت الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الى دخول الأراضي اللبنانية، لتنطلق بعد عدة أيام عملية التوزيع على العائلات التي تحتاج هذه المادة للتدفئة".

وأوضح الموقع اللبناني أنه وفقا للمعلومات، فإن "عملية التوزيع ستستمر في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس، بدعم من حزب الله، بحيث يباع برميل المازوت الواحد سعة 200 ليتر، بمبلغ مقطوع هو مليونان ليرة لبنانية (نحو 100 دولار)".

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