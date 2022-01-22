عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، "إن إسرائيل قامت هذا الأسبوع بتدمير منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس، لقد أدى هذا الهدم إلى تشريد 15 شخصا، وهو عمل غير مقبول، ويجب أن يتوقف".وأضافت كورتيز في تغريدة لها على موقع (تويتر) "يتعرض الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لانتهاكات متواصلة وممنهجة لحقوقهم المدنية"، أوقفت القوات الإسرائيلية الاسبوع الماضي مسنا فلسطينيا أميركيا وضربته وتركته ملقى حتى الموت، وعلى وزارة الخارجية التحقيق في هذا الحادث العنيف".يشار إلى أن الموقف ذاته عبرت عنه عضو الكونغرس ماري نيومان، في تغريدة لها أمس، بقولها "شردت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا، وهدمت منازلهم في حي الشيخ جراح في جنح الظلام، هذه حادثة واحدة من بين أكثر من 1000 عملية إخلاء وهدم نفذتها إسرائيل منذ عام 2016، ويجب أن يتوقف هذا العمل".