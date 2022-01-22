شؤون فلسطينية

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة
رام الله - دنيا الوطن
استحضر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، مناقب وآثار قائد كتائب القسام في نابلس الشيخ القائد يوسف السركجي، في الذكرى العشرين لاستشهاده.

وقال بدران إنّ القيادي السركجي كان كالمطر حيثما حل نفع؛ عميق الإيمان واسع العلم؛ خلوق ودود؛ يعطي بلا حدود؛ ولا يطالب بشيء لنفسه، عابد زاهد، بشوش يدخل القلوب بلا استئذان؛ حنون على إخوانه؛ قوي في الحق ووقاف عند حدود الله.

وأضاف: "همته عالية، كان على رأس العمل التربوي والدعوي والتنظيمي لسنوات طويلة؛ لكنه كان يتطلع إلى ما هو أعظم، وهو المقاومة والجهاد، فتحرك بنفسه ليتقدم صفوف المقاومين في أصعب المراحل؛ وهو الأسير المحرر والمبعد العائد والمطارد الصامد ثم الختام بالشهيد القائد".

وأشار إلى أنّ "سنوات طويلة جمعتنا في العمل التنظيمي والجهادي فما رأيته يوما يائساً أو محبطاً رغم الصعوبات والتحديات؛ أكثر ما كان يحزنه أن يرى في بعض إخوانه تقصيراً أو ضعفًا او تردداً أو تكاسلاً أو جبناً؛ وكان يؤمن بأن أخذنا للأسباب بشكل جماعي يوصلنا بعون الله ورعايته للنصر والتمكين".

وخاطبه قائلا: "تشتاق إليك المنابر والمساجد وساحات المقاومة وميادين الجهاد؛ حسبك أنك لقيت الله كما تحب؛ ونحن على العهد حتى نلتقي هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر بإذن الله".

وقال بدران: "رحل الشهيد القائد السوركجي لكنه أورث الضفة الغربية المحتلة فكر الثورة والمقاومة وترك لها تاريخاً يشكل لها دافعا وحافزاً مستمرا لمواصلة المقاومة ومواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة حتى التحرير والعودة بإذن الله".

وتوافق اليوم الذكرى السنوية السنوية الـ20 لاستشهاد القائد القسامي المجاهد يوسف السركجي، والذي ارتقى بعد اقتحام قوات خاصة إسرائيلية لشقة سكنية كان قد تحصن بها برفقة مجموعة من المجاهدين.

أخبار ذات صلة

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

القيادة الجزائرية تستقبل وفد الديمقراطية وترحب بمبادرتها لإنهاء الإنقسام

القيادة الجزائرية تستقبل وفد الديمقراطية وترحب بمبادرتها لإنهاء الإنقسام

تيسير خالد: الجبهة ديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

تيسير خالد: الجبهة ديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

الزراعة الفلسطينية تصدر بياناً صحفياً حول مرض &#34;الحمى القلاعية&#34;

الزراعة الفلسطينية تصدر بياناً صحفياً حول مرض "الحمى القلاعية"

فلسطين: وفاتان و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

فلسطين: وفاتان و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

الاحتلال يمنع أمين سر &#34;فتح&#34; في القدس من المشاركة في جنازة والده

الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" في القدس من المشاركة في جنازة والده

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

صور.. &#34;كهرباء غزة&#34; تبدأ بإعادة تأهيل شبكة إنارة جسر وادي غزة البحري

صور.. "كهرباء غزة" تبدأ بإعادة تأهيل شبكة إنارة جسر وادي غزة البحري

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ22

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ22

غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصاراً لحرية التعبير للفلسطينيين

البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصاراً لحرية التعبير للفلسطينيين

منوعات

أخر المستجدات بقضية الحجر على الممثل رشوان توفيق

أخر المستجدات بقضية الحجر على الممثل رشوان توفيق

ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل ميلادها ..ولكن بدون مشاركة زوجها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل ميلادها ..ولكن بدون مشاركة زوجها

وفاة المخرج السوري بسام الملا.. ورصد لأبرز عبارات النعي السورية

وفاة المخرج السوري بسام الملا.. ورصد لأبرز عبارات النعي السورية

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل &#34;الكبير أوي&#34; الجزء السادس

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس

بسبب &#34;فضيحة جنسية&#34;.. محطة تلفزيونية توقف عرض &#34;ذا فويس&#34;

بسبب "فضيحة جنسية".. محطة تلفزيونية توقف عرض "ذا فويس"

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

عربي

وسائل إعلام لبنانية: &#34;حزب الله&#34; يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وسائل إعلام لبنانية: "حزب الله" يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وزيرة العدل التونسية: فتح تحقيق في قضايا الجهاز السري لحركة النهضة

وزيرة العدل التونسية: فتح تحقيق في قضايا الجهاز السري لحركة النهضة

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)