الزراعة الفلسطينية تصدر بياناً صحفياً حول مرض "الحمى القلاعية"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، أمس الجمعة، بياناً صحيفاً، حول انتشار مرض الحمى القلاعية مؤخراً في بعض دول الجوار لفلسطين، وانتقاله عبر الحيوانات البرية العابرة للحدود.وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بمرضى حمى القلاعية، بين قطاعات من الأغنام في بعض المحافظات الفلسطينية.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الخدمات البيطرية الفلسطينية التابعة لها، كثفت جهودها للسيطرة واحتواء بؤر الإصابة ومنع انتشار المرض، وذل من خلال تطعيم ما يزيد عن 200 ألف رأس من الأغنام والأبقار، عبر استخدام المخزون الاستراتيجي من لقاح الحمى القلاعية المتوفر في مستودعات الوزارة، وكما قامت بتكثيف إجراءات الرصد والتقصي عن المرض.وأشار بيان الوزارة، إلى أنها بذلت جهودًا مكثفة مع الجهات الإقليمية والدولية؛ لتوفير كميات إضافية من لقاح الحمى القلاعية، حيث تكللت هذه الجهود بالنجاح، معلنة في الوقت ذاته عن استطاعتها شراء كميات إضافية من اللقاح من خلال الشركات الفلسطينية، بالرغم من شح اللقاح في السوق العالمي وفرض الاحتلال لقيود مشددة في استيراد اللقاحات البيطرية.وقالت الوزارة: "ان هذه الكمية التي تم شراءها من اللقاح تكفي لتنفيذ كافة الأنشطة الميدانية التي تقوم بها الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة واللازمة لمكافحة المرض واحتواءه ومنع انتشاره، وستستمر طواقم الخدمات البيطرية في حملة التحصين ضد المرض وفق تحليل المخاطر وخطتها الاستراتيجية للسيطرة على المرض".وطالبت، مربو الثروة الحيوانية، لمراجعة دوائر الخدمات البيطرية في المحافظات للحصول على الإرشادات اللازمة والتعاون مع طواقمها في الميدان لتقديم الخدمات المناسبة لهم، داعية في الوقت ذاته المستوردين للحيوانات الحية وتجارها إلى مراجعة دوائر البيطرة اعتبارا من غدٍ الأحد، لاستكمال عملية تطعيم الحيوانات المستوردة وإجراءات الاستيراد وفق التعليمات والأنظمة ذات العلاقة.وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد تقييم الحالة الوبائية للمرض التي تستدعي فرض إجراءات للحد من حركة الحيوانات الى البلاد أو داخلها وتنظيمها وفق نظام الحجر البيطري.وفي السياق، أكدت الوزارة، أن مرض الحمى القلاعية لا ينتقل الى الإنسان، كما أنه مرض مستوطن في كافة دول الشرق الأوسط بما فيها دولة فلسطين، مستبعدة أن تتأثر أسعار اللحوم الحمراء في ظل الإصابات بمرض الحمى القلاعية، وذلك في ظل الجهود التي تبذل للسيطرة على هذا المرض بدءا من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها وعمليات التحصين في بؤر الإصابة منذ ظهورها.