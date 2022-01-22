شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاتان و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

فلسطين: وفاتان و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة أخرى في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت الكيلة أن: الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 22، الخليل 72، نابلس 174، طوباس 25، بيت لحم 143، طولكرم 44، رام الله والبيرة 199، جنين 33، قلقيلية 5، سلفيت 5، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 178".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 24، الخليل 46، نابلس 73، طوباس 18، بيت لحم 70، طولكرم 20، رام الله والبيرة 110، جنين 15، قلقيلية 2، سلفيت 3، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 70".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

القيادة الجزائرية تستقبل وفد الديمقراطية وترحب بمبادرتها لإنهاء الإنقسام

القيادة الجزائرية تستقبل وفد الديمقراطية وترحب بمبادرتها لإنهاء الإنقسام

تيسير خالد: الجبهة ديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

تيسير خالد: الجبهة ديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

الزراعة الفلسطينية تصدر بياناً صحفياً حول مرض &#34;الحمى القلاعية&#34;

الزراعة الفلسطينية تصدر بياناً صحفياً حول مرض "الحمى القلاعية"

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

الاحتلال يمنع أمين سر &#34;فتح&#34; في القدس من المشاركة في جنازة والده

الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" في القدس من المشاركة في جنازة والده

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية غير مقبول ويجب أن يتوقف

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

بدران: الشهيد السركجي أورث الضفة فكر الثورة والمقاومة

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

تقرير: نفتالي بينيت يتولى تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق ‎‎

صور.. &#34;كهرباء غزة&#34; تبدأ بإعادة تأهيل شبكة إنارة جسر وادي غزة البحري

صور.. "كهرباء غزة" تبدأ بإعادة تأهيل شبكة إنارة جسر وادي غزة البحري

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ22

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ22

غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصاراً لحرية التعبير للفلسطينيين

البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصاراً لحرية التعبير للفلسطينيين

منوعات

أخر المستجدات بقضية الحجر على الممثل رشوان توفيق

أخر المستجدات بقضية الحجر على الممثل رشوان توفيق

ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل ميلادها ..ولكن بدون مشاركة زوجها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل ميلادها ..ولكن بدون مشاركة زوجها

وفاة المخرج السوري بسام الملا.. ورصد لأبرز عبارات النعي السورية

وفاة المخرج السوري بسام الملا.. ورصد لأبرز عبارات النعي السورية

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل &#34;الكبير أوي&#34; الجزء السادس

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس

بسبب &#34;فضيحة جنسية&#34;.. محطة تلفزيونية توقف عرض &#34;ذا فويس&#34;

بسبب "فضيحة جنسية".. محطة تلفزيونية توقف عرض "ذا فويس"

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

عربي

وسائل إعلام لبنانية: &#34;حزب الله&#34; يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وسائل إعلام لبنانية: "حزب الله" يستأنف توزيع المازوت الإيراني

وزيرة العدل التونسية: فتح تحقيق في قضايا الجهاز السري لحركة النهضة

وزيرة العدل التونسية: فتح تحقيق في قضايا الجهاز السري لحركة النهضة

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)