فلسطين: وفاتان و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة أخرى في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأضافت الكيلة أن: الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 22، الخليل 72، نابلس 174، طوباس 25، بيت لحم 143، طولكرم 44، رام الله والبيرة 199، جنين 33، قلقيلية 5، سلفيت 5، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 178".وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وتابعت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 24، الخليل 46، نابلس 73، طوباس 18، بيت لحم 70، طولكرم 20، رام الله والبيرة 110، جنين 15، قلقيلية 2، سلفيت 3، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 70".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.