دفن جثامين 8 فلسطينيين ضحايا غرق القارب في اليونان

رام الله - دنيا الوطنأجرت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، مراسم تشييع جثامين 8 فلسطينيين و4 سوريين في المقبرة الإسلامية في مدينة كوموتيني اليونانية، شمال العاصمة أثينا.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فقد جرت مراسم الدفن بمشاركة وفد من السفارة، والقائم بأعمالها يوسف درخم، وممثلين عن الجالية الفلسطينية في اليونان، وأهالي الضحايا الذين وصلوا الى اليونان للمشاركة في مراسم الدفن.يشار إلى أن حادث غرق قارب الهجرة وقع يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وراح ضحيته 17 شخصا، من ضمنهم 8 لاجئين فلسطينيين.