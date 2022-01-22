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بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

بعد استهداف الإمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، يوم غد الأحد، لمناقشة الأحداث التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.

ووفق وكالة (واس) فقد طلبت الإمارات في مذكرة رسمية، أمس الجمعة، عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة الأحداث التي تعرضت لها جراء جماعة الحوثي لمنشأت مدنية في إمارة أبو ظبي.

وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية، وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية الأخرى.

يشار إلى أن أبو ظبي كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم بطائرة مسيرة حوثية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

بدورها، نصحت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات بالمغادرة، وقالت إنها "بلد غير آمن"، في إشارة إلى أنها قد تستهدفها ثانية.

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