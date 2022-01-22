صور.. "كهرباء غزة" تبدأ بإعادة تأهيل شبكة إنارة جسر وادي غزة البحري
أعلنت شركة "كهرباء غزة" اليوم السبت، أنها بدأت بإعادة تأهيل شبكة إنارة جسر وادي غزة البحري، وشبكة إنارة منحدر النويري جنوبي الجسر المذكور.
وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا جاء على نفقتها الخاصة لضمان سلامة مرورية في المنطقة للسائقين والصيادين وسكان المنطقة.
وتابعت الشركة: بأن مبادرة كهرباء غزة جاءت بالتعاون والتنسيق مع بلدية النصيرات وجهاز الشرطة.
وتابعت الشركة: بأن مبادرة كهرباء غزة جاءت بالتعاون والتنسيق مع بلدية النصيرات وجهاز الشرطة.
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