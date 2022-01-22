الصحة بغزة: الاحتلال يواصل منع إدخال المعدات الطبية اللازمة للقطاع الصحي

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة في غزة، إبراهيم عباس، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية ومحطة توليد الأكسجين وقطع الغيار اللازمة لإصلاح العديد من الأجهزة.وقال عباس، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن الاحتلال يمارس تلك الانتهاكات في الوقت الذي يتجهز فيه العالم لمواجهة الجائحة، وحاجتنا الماسة لتعزيز الجهوزية مع بدء الموجة الرابعة وارتفاع نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.