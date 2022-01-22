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شؤون فلسطينية

غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 676 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 70 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 193037 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2211 حالة، وإجمالي المتعافين 189088 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1738 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، من بينها 40 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخصا.

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