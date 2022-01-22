البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصاراً لحرية التعبير للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنثمّن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية المركزية BDS"الفدرالية" الألمانية فيما يتعلق بالندوات والأنشطة التي تساند حركة مقاطعة إسرائيل وسحب .الاستثمارات باعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ويضمنها القانون الأساسيوقال البرغوثي، إن هذا القرار إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني، وانتصار لحركة المقاطعة و الشعب الفلسطينيوأضاف أن أهمية قرار المحكمة، أنه ينفي عمليا قرار البرلمان الألماني "غير الملزم"، والذي تم بضغط من اللوبي الإسرائيلي، والذي اعتبر أن حركة المقاطعة معادية للسامية، وطالب بفرض عقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها، وطالب بوقف الدعم المالي وعدم إعطاء قاعات رسمية لتمارس نشاطاتها.واعتبر أن قرار المحكمة الإدارية المركزية "الفدرالية" الألمانية هو تأكيد على الحق في حرية الرأي والتعبير وينسجم مع الدستور الألماني.