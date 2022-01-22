زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب غرب اليابان

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزر كيوشو جنوب غرب اليابان، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات وقع في بحر "هيوجا ندا" قبالة سواحل جزيرة كيوشو على عمق 45 كم تحت قاع البحر.وأشار إلى أن 5 أشخاص في منطقة "أويتا" و4 في منطقة "ميازاكي" أصيبوا بجروح جراء الزلزال، في حين انقطع التيار الكهربائي عن مناطق أخرى في الجزيرة.ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا حول احتمال حدوث موجات تسونامي.