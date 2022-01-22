قيادي بحماس: حركة فتح أفشلت لقاءات الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، أن حركة فتح أفشلت لقاءات الجزائر قبل أن تبدأ، وأنها لا تهتم بالمشروع الوطني، وتتفرد بالقرار الفلسطيني، ولا تريد الشراكة ولا الانتخابات.وقال أبو كويك، إن قيادة فتح تعمل على إرضاء الاحتلال على حساب شعبها، وتصر على عدم إجراء الانتخابات بحجة منع الاحتلال عقدها بالقدس.وتابع أن فتح أهملت إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في القدس، في وقت ألغت فيه الانتخابات التشريعية بحجة منع الاحتلال عقدها في المدينة.ونوه إلى أن الحركة لا تريد الشراكة السياسية ولا الوحدة الوطنية، وإنما الإبقاء على مصالح قيادتها وأجهزتها الأمنية، وتفردها بالقرار الوطني الفلسطيني، والتنسيق الأمني مع الاحتلال.وشدد أبو كويك على أنها "لا تستطيع الخروج عن الطوق الصهيوني والأمريكي، ولا نتوقع أي تغيرات بقيادتها الحالية، لأنها مرتهنة للاحتلال".وبيّن القيادي في حماس، أن حركة فتح انقلبت على ثوابتها وليس لديها ما تقدمه.في سياق آخر، أكد أبو كويك أن حركة حماس تمتلك رؤية ناضجة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولا خلافات بينها وبين الفصائل حول هذه الرؤية.وقال إن حماس قدمت ما يلزم لإنجاح حوارات المصالحة.